Empfehlung - Nordhorner Spieletag lässt Kinderherzen höherschlagen

Nordhorn. Wer Lust auf eine Partie Monopoly hat, greift in Zeiten fortschreitender Technik womöglich zum neuen Tablet auf dem Küchentisch. Smartphones und moderne Computer finden immer häufiger Anwendung im Alltag. Doch so viele positive Seiten diese Technologie hat: Sie lässt gleichzeitig Altbewährtes von der Bildfläche verschwinden – Brettspiele zum Beispiel. Mindestens einmal im Jahr aber sticht Tradition Moderne aus, etwa dann, wenn die Stadt Nordhorn Kinder und Erwachsene zum Spieletag in die „Alte Weberei“ einlädt. Dann nämlich rückt Hightech für sieben Stunden in den Hintergrund – und der Renner bei den Kids sind plötzlich nicht mehr Apps und Videos, sondern vielmehr Bauklötze, Würfel oder Spielfiguren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-spieletag-laesst-kinderherzen-hoeherschlagen-215185.html