Nordhorner Sozialdienst katholischer Frauen im Fernsehen

Am Sonntag um 18.49 Uhr und 19.59 Uhr werden in Nordhorn viele Augenpaare gespannt auf das TV gerichtet sein. Dann spielt der Sozialdienst katholischer Frauen eine Hauptrolle bei der Gewinnzahlen-Bekanntgabe der Deutschen Fernsehlotterie in der ARD.