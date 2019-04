Empfehlung - Nordhorner soll per SMS gedroht haben: „Ich stech ihn ab“

Nordhorn/Osnabrück Dem 21-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, im Nordhorner Stadtteil Blumensiedlung mehrfach mit einem Messer auf seine ehemalige Geliebte und ihren Begleiter eingestochen zu haben. Laut Anklage vor dem Landgericht Osnabrück stieg der Nordhorner am frühen 3. Oktober in die Wohnung seiner Ex-Freundin ein, nachdem er sie und den Begleiter zuvor in einer Diskothek zusammen gesehen hatte. Als die beiden Opfer nach Hause kamen, griff der 21-Jährige „heimtückisch“ den gleichaltrigen Begleiter an, stach insgesamt 23 Mal auf diesen ein und trat ihm gegen den Kopf, so der Vorwurf. Anschließend versuchte er „zur Verschleierung“ einer Straftat“ seine ebenfalls 21-jährige Ex-Freundin mit mehreren Messerstichen und ebenfalls einem Tritt gegen den Kopf zu töten, heißt es weiter in der Anklage. Beide Opfer treten in der Verhandlung als Nebenkläger auf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-soll-per-sms-gedroht-haben-ich-stech-ihn-ab-290055.html