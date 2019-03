Nordhorner Schüler protestieren laut für mehr Klimaschutz

Nordhorn „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“, skandierten am Freitagmittag viele Schüler in der Nordhorner Innenstadt. Auf Plakaten waren Forderungen zu lesen wie „Stoppt den Klimawandel“, „Rettet die Erde“ und „Verkehrswende jetzt“. Um 12 Uhr hatten sich die Jugendlichen auf dem Marktplatz getroffen, um sich an den weltweiten Protesten unter dem Motto „Fridays for Future“ zu beteiligen.

Vom Marktplatz aus zogen die Schüler lautstark durch die Hauptstraße bis zum Rathaus. In Reden forderten die jugendlichen Organisatoren eine schnelle Wende hin zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Auch zahlreiche Erwachsene reihten sich in den Protestzug ein. Bürgermeister Thomas Berling begrüßte das Engagement der Schüler ausdrücklich. Er hatte sich bereits vorab mit den Veranstaltern getroffen und kündigte ein weiteres Gespräch gemeinsam mit Vertretern der Parteien in der kommenden Woche an.