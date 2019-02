Empfehlung - Nordhorner Schüler forschen und gewinnen

Nordhorn Der 22. und 23. Februar waren für das EGN Nordhorn gute Tage. An den Berufsbildenden Schulen in Lingen wurde der Regionalentscheid zum Wettbewerb „Jugend forscht / Schüler experimentieren“ ausgetragen. Das EGN vertrat als einzige weiterführende Schule die Grafschaft Bentheim: Zehn Schülerinnen und Schüler traten mit fünf Projekten in unterschiedlichen Kategorien an. Alle Gruppen konnten sich eine Platzierung auf dem Siegertreppchen sichern. Zwei Gruppen qualifizierten sich für den Landesentscheid, eine Gruppe erhielt sogar einen Sonderpreis. Auch den Schulpreis darf das EGN sein Eigen nennen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-schueler-forschen-und-gewinnen-283408.html