Nordhorner Schifffahrts-Museum wird 20 Jahre alt

Nordhorn Für die Zukunft hat sich das Haus viel vorgenommen. So werden die Vortragsveranstaltungen zur Schifffahrtsgeschichte fortgesetzt. „Und natürlich werden unsere Sammlung und die Bibliothek weiter wachsen, obwohl sich dadurch schon eine gewisse Raumnot entwickelt hat“, berichte die Schifffahrts-Museum Nordhorn gGmbH.

Anlass für die Entstehung des Museums im Juli 1999 war das Interesse seines Leiters Dr. Klaus G. Röhl an der Schifffahrt und ihrer spannenden Geschichte. Sie wurde schon von seinem Großvater geweckt, der Zivilingenieur in der Kaiserlichen Marine war.

Es folgte eine lebenslange Beschäftigung mit diesem Thema durch alle Berufsstationen Röhls. Er besaß und besitzt auch eigene Boote und erwarb ein Kapitänspatent. Viele Jahre war er in Nordhorn geschäftlich tätig. Und: Nordhorns Geschichte als „Wasserstadt“ steht im Zusammenhang mit der Schifffahrt auf der Vechte und den Linksemsischen Kanälen. Als Trägerin des Museums hatte Röhl 1998 eine gemeinnützige GmbH gegründet, doch gehört ihm ein großer Teil der Sammlungen privat.

Viele Besucher haben die beeindruckende Geschichte der Schifffahrt, der Navigation, des Walfangs und des beruflichen Tauchens verfolgt. Anschauungsmaterial bieten zahlreiche Schiffsmodelle und originale Schiffseinrichtungen aus allen Ländern und Zeiten. Röhl: „Wir legen großen Wert darauf, unsere Gäste nicht mit einer Fülle trockener Daten zu langweilen, sondern ihnen von den faszinierenden Abenteuern zu erzählen, die den historischen Hintergrund der ausgestellten Objekte bilden.“

In der umfangreichen Sammlung sind unter anderem Instrumente für die Navigation auf See, wie Kompasse, Sextanten, Chronometer, Position-Pointer und Schlepplogs zu sehen: „Wir erklären gern die Verwendung dieser Geräte zur Bestimmung des Schiffsortes anhand von Landmarken oder mit Hilfe der sichtbaren Gestirne.“

Die Schifffahrtsbibliothek umfasst mehrere tausend Bände, darunter etliche historische Kostbarkeiten aus vergangenen Jahrhunderten. Besucher können in einer Leseecke an Ort und Stelle in die Werke Einblick nehmen. Eine Sammlung an Kupferstichen und Seekarten bereichert die Ausstellung.

„Wir haben in den vergangenen 20 Jahren unsere Museumstätigkeit des Sammelns, Bewahrens, Dokumentierens und Präsentierens engagiert durchgeführt und konnten unsere Besucher damit gut unterhalten und informieren“, berichtet Röhl, der sich am 14. Juli aufviele Gäste und über neue Museumsbesucher freut.