Empfehlung - Nordhorner Polizei nimmt verstärkt Radfahrer ins Visier

Nordhorn Die Polizei in Nordhorn startete vor einigen Tagen ein neues Projekt, um die Sicherheit der Radfahrer im Straßenverkehr zu erhöhen. Hintergrund ist die Entwicklung der Stadt Nordhorn immer mehr hin zu einer fahrradfreundlichen Kommune. Fahrradwege entstehen neu und werden ausgebaut. Viele Straßen als Radfahrstraßen ausgewiesen. Doch gleichzeitig klagen auch immer mehr Bürger darüber, dass es mit den Verkehrsregeln nicht so genau genommen wird in Nordhorn. Vor allem in den sozialen Netzwerken kommt es häufig zu entsprechenden Kommentaren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-polizei-nimmt-verstaerkt-radfahrer-ins-visier-339902.html