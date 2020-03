Empfehlung - Nordhorner Poetry Slam feiert 10-jähriges Bestehen

Nordhorn Corona-Virus hin oder her – bei der 10. Ausgabe des Nordhorner Poetry Slam in der Alten Weberei konnte der langjährige Moderator Marian Heuser eine Rekordzahl von annähernd 300 Besuchern begrüßen. Unter allgemeinem Beifall äußerte Heuser die Hoffnung, dass das Kulturzentrum in Zukunft eher weitere Poetry-Slam-Veranstaltungen denn einen AFD-Landesparteitag (die GN berichteten) erleben möge. Die Regeln des Dichterwettstreits sind rasch erklärt. Die höchstens sechs Minuten langen Beiträge werden von einer siebenköpfigen Publikumsjury mit ein bis zehn Punkten bewertet. Heuser beschwört das zentrale Motto eines jeden Poetry-Slam: „Respekt gegenüber den Poeten“ – bei Zuwiderhandlung drohe ein eigener Bühnenauftritt, wo man es besser machen darf. Das will niemand.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-poetry-slam-feiert-10-jaehriges-bestehen-347134.html