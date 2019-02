Empfehlung - Nordhorner plant Museum für Buddelschiffe und Werftmodelle

Nordhorn Bevor ein Schiff in einer Werft gebaut werden kann, wird ein maßstabsgerechtes Modell entworfen. Diese sogenannten Werftmodelle sind Ankerpunkt der Sammelleidenschaft von Horst Tösch aus Nordhorn. In einem Privatmuseum, das bislang nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist, lagert er rund 150 solcher Schiffsmodelle, die – wenn im Maßstab 1:100 gebaut – sehr groß und platzeinnehmend geraten. Seine Privatsammlung erstreckt sich über zwei Etagen, unten liegen die Werftmodelle „vor Anker“, darüber sammelt Tösch Flaschenschiffe in beträchtlicher Anzahl. Rund 1200 Exemplare – vom Parfümflakon bis zur 130-Liter-Flasche – finden sich in Vitrinenständen und versetzen allein durch ihre beträchtliche Zahl ins Staunen. So ging es jedenfalls den wenigen Ausschussmitgliedern, die vor der Sitzung des Stadtentwicklungsrats am Montag einen Blick in Töschs „heilige Hallen“ werfen konnten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-plant-museum-fuer-buddelschiffe-und-werftmodelle-279160.html