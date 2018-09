Nordhorner Oktober erstmals mit Flohmarkt in Firnhaberstraße

Nordhorn Ein Höhepunkt ist der erste Flohmarkt in der Firnhaberstraße am Sonntagvormittag. Am Sonnabend soll der traditionelle Kinderflohmarkt „Von Kindern für Kinder“ für ein tolles Erlebnis sorgen. Er verläuft am Mühlendamm entlang des Stadtparks und in die Burgstraße bis zur Ochsenstraße. „Hier lassen sich schon ab frühmorgens richtige Schnäppchen ergattern“, verspricht der VVV: „Die Standflächen sind für Kinder reserviert, Trödelware wird nicht zugelassen.“ An beiden Tagen wird den Besuchern an zahlreichen Ständen Kunsthandwerk präsentiert: Körbe flechten, Buttern, Holz drechseln, Kerzen ziehen, Besen binden – für Abwechslung ist gesorgt. Viele Verkaufs- und Beköstigungsstände sowie Aktionen, wie ein Stelzenläufer und Kinderschminken, bilden ein buntes Rahmenprogramm. Darüber hinaus wird auf fünf verschiedenen Bühnen ein unterhaltsames Programm verschiedener Gesangs- und Tanzgruppen präsentiert.

Am Samstagabend verwandelt der „Rocktober“ die Innenstadt ab 18 Uhr in eine Musikmeile und lädt Nachtschwärmer mit DJs und Live-Bands zum Feiern ein.

Vor dem Restaurant „Frentjen“ sorgen die „Outrage DJ’s mit ihrem Trailer für Partystimmung.

Auf der Bühne „Pikkemaat“ auf dem Vechte-Arkaden-Vorplatz spielt die Live-Band „Skyfire“.

Das „Bon Café“ unterhält seine Besucher mit „The Cube“.

Fleischwaren Huesmann sorgt mit den „Alltagshelden“ für ausgelassene Atmosphäre.

Auf der „KCN“-Bühne am Schweinemarkt tritt die Live-Band „Hands Up“ auf.

Am Sonntag öffnen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr zu einem „entspannten und unterhaltsamen Einkaufserlebnis“.

Der Programmflyer zum Stadtfestwochenende liegt beim VVV Nordhorn sowie in vielen Geschäften aus.