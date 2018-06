Empfehlung - Nordhorner nun Mitglied im Vorstand der Landesschüler Union

Nordhorn Die Schüler Union (SU) Niedersachsen wählte am vergangenen Wochenende ihren neuen Landesvorstand in Celle. Dabei wurde der Nordhorner Miguel Palstring, Kreisgeschäftsführer der Jungen Union und Gründungsmitglied der Schüler-Union Grafschaft Bentheim, als Beisitzer in den Landesvorstand gewählt. „Ich freue mich auf eine tolle sowie produktive Zeit mit dem neuen und zudem jungen Vorstand“, sagte Palstring nach der Wahl. „Wir sind gespannt, wie sich die politische Schularbeit in den nächsten Jahren in Niedersachsen verändern wird“, berichtete er weiter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-nun-mitglied-im-vorstand-der-landesschueler-union-239359.html