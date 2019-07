Empfehlung - Nordhorner nach Messerattacke in Blumensiedlung verurteilt

Nordhorn/Osnabrück Der Nordhorner hatte seine Ex-Freundin – die Mutter eines gemeinsamen Kindes – sowie ihren Begleiter am Morgen des 3. Oktober in der Nordhorner Blumensiedlung mit einem Messer attackiert und lebensbedrohlich verletzt. Das Gericht verurteilte den 21-Jährigen gestern wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung im Fall des männlichen Opfers sowie gefährlicher Körperverletzung im Fall der Ex-Freundin zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren. Angeklagt war der Nordhorner wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen. An den vorherigen acht Verhandlungstagen zeichnete sich starke Eifersucht als Hauptmotiv des Täters ab (die GN berichteten). In dem Begleiter vermutete der 21-Jährige offenbar den neuen Geliebten seiner Ex-Freundin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-nach-messerattacke-in-blumensiedlung-verurteilt-305684.html