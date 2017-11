Nordhorner Musikgruppe „Friends“ feiert 40-jähriges Bestehen

gn Nordhorn. Die „Friends“ freuen sich darauf, viele Wegbegleiter aus den letzten Jahren und Jahrzehnten begrüßen zu können. Die „Friends“ haben sich 1977 aus einem Jugendchor der St.-Marien-Gemeinde in Nordhorn heraus gegründet, um in kleinerer Besetzung mehr eigene Musik und Ideen einzubringen. Nach vielen intensiven Proben im Konradhaus, St.-Marien-Gemeindehaus, fand im November dann der erste öffentliche Auftritt in Emlichheim statt.

Es folgten in den ersten Jahren Auftritte vor allem in Jugendgottesdiensten und bei Jugendveranstaltungen. Zu kämpfen hatten die „Friends“ in den ersten Jahren vor allem mit einem teilweisen Unverständnis wegen der eingesetzten Technik mit Schlagzeug, Keyboard oder E-Gitarren und der damit verbundenen Lautstärke bei den Veranstaltungen. Im Lauf der Jahre kamen Veranstaltungen auch außerhalb der Grafschaft dazu, 1982 in Düsseldorf wurden die „Friends“ erstmalig eingeladen, den Katholikentag musikalisch zu begleiten. Es folgten weitere Katholikentage, auch bei evangelischen Kirchentagen haben die „Friends“ in Konzerten, Veranstaltungs- und Gottesdienstbegleitungen mit ihrer Musik viele weitere Freunde und Unterstützer gefunden.

Weitere Höhepunkte waren die Teilnahme an mehreren Fernsehgottesdiensten, hier vor allem 1992 die musikalische Gestaltung der „Telekirche“ des NDR und der Live-Fernsehgottesdienst 2013 von der Internationalen Gartenausstellung in Hamburg. Im Lauf der Jahre haben die „Friends“ mittlerweile in etwa 200 Orten in ganz Deutschland rund 400 Auftritte absolviert.

1985 wurde in Hildesheim die erste LP mit dem Titel „Adler im Wind“ eingespielt, es folgten „Hoffnung“ (1986) und 1992 als erste CD „Leben in Dir“. Weitere Produktionen waren „Brücke der Hoffnung“ (1996) und „Aufstehn“ von 2008. Die meisten Lieder stammen aus den Federn der Bandmitglieder. Von Autoren und Komponisten wie Ludger Edelkötter, Piet Janssen oder Hermann Schulze-Bernd wurde Lieder übernommen und neu vertont.

Heute beschränken sich die „Friends“ wegen der räumlichen Entfernung auf einige Auftritte im Jahr, auch hier ist der Bandname Programm. Von der Ursprungsbesetzung 1977 sind noch sieben Bandmitglieder dabei, seit nunmehr 15 Jahren spielt die Gruppe in gleicher Besetzung. Für das kommende Jahr ist gleich am 1. Januar ein Live-Radiogottesdienst unter Mitwirkung der „Friends“ aus Hamburg geplant, der auf mehreren Radiosendern ausgestrahlt wird.