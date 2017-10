Empfehlung - Nordhorner messen sich im Kürbiszüchten

Nordhorn. „Sind Sie der Mann mit dem Riesenkürbis?“ Jens Heetlage lacht am anderen Ende der Leitung. „Ja, der bin ich“, sagt er ins Telefon. Schon in der Einfahrt zum großelterlichen Hof der Heetlages in Bookholt wird klar, die Familie hat ein glückliches Händchen, wenn es darum geht, Kürbisse auf beträchtliche Größen anwachsen zu lassen. Der Gewichtigste unter ihnen bringt rund 200 Kilogramm auf die Waage.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-messen-sich-im-kuerbiszuechten-210087.html