Nordhorner Malteser: Ab Juni wieder Erste-Hilfe-Kurse

Mit Hygienemaßnahmen schrittweise zurück in den Regelbetrieb: Nach rund zehn Wochen Coronapause bieten die Malteser ab dem 2. Juni wieder Kurse in Erster Hilfe an. Außerdem werden laufende Kurse in der sozialpflegerischen Ausbildung fortgesetzt.