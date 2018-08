Nordhorner Lokalkabarett „Stipp in de Pann“ kehrt zurück

Das Lokalkabarett „Stipp in de Pann“ kehrt in diesem Herbst zurück. Die Theaterwerkstatt Nordhorn nimmt mit Musik und Sketchen wieder Grafschafter Land und Leute aufs Korn. Am 2. November ist die Premiere in der Kornmühle.