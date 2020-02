Nordhorner Küsterin vom Radio mit Mett-Brötchen überrascht

Nordhorn Einen Vormittag, den sie vermutlich nicht so schnell wieder vergessen wird, erlebte am Donnerstag die Küsterin der Nordhorner Kreuzkirche Ute Sawitzki. Sie wurde von einem Team rund um NDR-Moderator Thomas Stahlberg während der Dienstbesprechung mit Mett-Brötchen und einer Urkunde überrascht. Diakonin Inga Rohoff hatte die Aktion, die im Morgen-Programm des Senders NDR 1 unter dem Motto „Meine Lieblingskollegin – Stahlberg bringt was Mett“ läuft, eingefädelt.

Insgesamt vier mal übertrug der Sender live aus der Kreuzkirche – zuletzt kam dann auch die Überraschte selbst zu Wort und berichtete über ihr Tätigkeitsfeld in der Kirche. Bis dahin hatten die Kollegen ihr die Lügengeschichte aufgetischt, dass der auf dem Gelände geparkte Übertragungswagen des NDR eine Reportage über die neuen Glocken der Kirchen senden wolle. Pastor Simon de Vries filmte die Aktion, das Video ist inzwischen auf der Plattform „YouTube“ zu sehen.

„Alle Beteiligten waren sich in den ausgestrahlten Interviews vorab und auch abseits der Mikrofone am Ende einig, dass Ute Sawitzki in ihrer zuverlässigen und menschenfreundlichen Art die Ehrung mehr als verdient habe“, schreibt der Pastor in einer Pressenotiz.