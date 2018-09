Empfehlung - Nordhorner Kripo-Chef in Ruhestand verabschiedet

Nordhorn Kriminaldirektor und derzeitiger Inspektionsleiter Heinz Defayay würdigte laut Mitteilung der Polizei die Lebensleistung des scheidenden Kripo-Chefs mit größtmöglicher Anerkennung. „Du warst stets mit maximalem Engagement und viel Herzblut bei der Sache. Die Dienststelle hat dir viel zu verdanken“, wird Defayay zitiert. Hölman begann demnach seine Laufbahn am 1. Dezember 1975 in Bad Iburg. Nach Verwendungen in Nordhorn, Emlichheim, Meppen und Lingen, übernahm er 2010 die Kripo-Leitung in Nordhorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-kripo-chef-in-ruhestand-verabschiedet-248975.html