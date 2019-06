Nordhorner knüpfen in Partnerstadt Montivilliers Kontakte

Nordhorn „Bei einem attraktiven Besuchsprogramm und hervorragendem Reisewetter wurden zahlreiche neue grenzüberschreitende Kontakte geknüpft und bestehende Freundschaften gepflegt“, teilt das Nordhorner Partnerschaftskomitee mit.

Auf dem Programm standen Ausflüge, Workshops, ein offizieller Empfang sowie eine große Abschlussfeier. Außerdem blieb ausgiebig Zeit für Unternehmungen mit den Gastfamilien. Organisiert wurde das Programm von zahlreichen Ehrenamtlichen des Montivilloner Partnerschaftsvereins, allen voran von dessen Vorsitzender Sophie Villain.

„Seit 56 Jahren pflegen wir bereits diese Partnerschaft, und wir wollen sie im Sinne des europäischen Gedankens weiter vertiefen“, betonte Daniel Fidelin, Bürgermeister von Montivilliers beim offiziellen Empfang der Partner am Abend. Der Vorsitzende des Nordhorner Partnerschaftskomitees, Achim Haming, verwies auf die Bedeutung der persönlichen Freundschaften in Zeiten eines deutlichen Rechtsrucks in weiten Teilen Europas: „In Nordhorn wurde den europakritischen Parteien bei der Europawahl eine Abfuhr erteilt. Ich denke, dass unsere engen Freundschaften mit Menschen aus insgesamt fünf Partnerstädten dazu beigetragen haben.“ Zustimmung erhielt Haming von Pierre Menguy, Präsident der Organisation „Haus Europas“ im Département Seine-Maritime. Er zählte neben den Nordhornern zu den Ehrengästen des Empfangs.

Auf dem Besuchsprogramm standen etwa ein Ausflug ins nahe gelegene Veules-les-Roses an der Küste der Normandie, ein Besuch in der Abteikirche in Montivilliers sowie freie Zeit in den Gastfamilien. Viele besuchten dabei die bekannten benachbarten Touristenorte Étretat oder Honfleur. Eine Nordhornerin nutzte die Gelegenheit und nahm am großen Amazonenlauf in Le Havre teil.

Bei verschiedenen Aktivitäten konnten sich Gastgeber und Gäste näher kennenzulernen. Im soziokulturellen Zentrum von Montivilliers wurde gemeinsam französisches Essen gekocht. Am Nachmittag gab es hier ein Pétanque-Turnier, in Nordhorn besser unter dem Namen Boule bekannt. Zur großen gemeinsame Partnerschaftsfeier mit einem aufwendigen Fünf-Gänge-Menü französischer Spezialitäten hatte Montivilliers Partnerschaftsverein eingeladen.

Der Gegenbesuch aus Montivilliers in Nordhorn ist in zwei Jahren geplant. 2019 folgen noch zwei Bürgerbegegnungen: Zum einen wird eine Gruppe aus Nordhorn Ende Juni in die Partnerstadt Reichenbach im Vogtland reisen. Diese Fahrt ist bereits voll besetzt.

Außerdem werden Mitte September Gäste aus der polnischen Partnerstadt Malbork (Marienburg) zum Bürgeraustausch in Nordhorn erwartet.

Wer mehr über die Nordhorner Städtepartnerschaften erfahren will, hat am Sonnabend, 15. Juni, beim Fest der Kulturen am Kloster Frenswegen die Gelegenheit dazu. Dort werden das Partnerschaftskomitee und der Förderverein mit Delegationen aus Frankreich, Italien, Malbork und Coevorden für die grenzüberschreitenden Freundschaften werben.

Die Abteikirche mit Klosterinnenhof in Montivilliers.