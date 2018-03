Empfehlung - Nordhorner Kinobauer meldet Insolvenz an

Bersenbrück / Nordhorn. Am Dienstag dieser Woche hat die Ankumer Hettwer GmbH beim Amtsgericht Bersenbrück Insolvenzantrag gestellt. Das Gericht ordnete die vorläufige Verwaltung des Vermögens der Antragstellerin an und bestellte den Osnabrücker Anwalt Dr. Peter Jacob zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Der versucht, sich einen Überblick über die Finanzlage der Hettwer GmbH zu verschaffen. Erst danach will er sich zu dem Fall und zum weiteren Vorgehen äußern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-kinobauer-meldet-insolvenz-an-227369.html