Nordhorner Kino wird am Freitag eröffnet

Nordhorn Die ersten Filme im neuen Nordhorner Kino auf dem Nino-Areal laufen am Freitagnachmittag, 27. Juli, schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. Am Sonntag, 29. Juli, findet von 10 bis 15 Uhr ein Tag der offenen Tür im Kino statt.