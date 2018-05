Empfehlung - Nordhorner Kino verpasst auch den nächsten „Star Wars“

Nordhorn. Der „Krieg der Sterne“ wird seit mehr als einem Jahr vor allem auf dem Nordhorner NINO-Gelände ausgetragen. Diesen Eindruck könnten zumindest die Beobachter gewinnen, die seitdem den Bau des Kino-Zentrums beobachten und bis heute gespannt auf dessen Eröffnung warten. Lange hatten die Fans auf die anfänglichen Ankündigungen des Bauherrn und Vermieters, der Ankumer Hettwer-Gruppe, und des Betreibers „UCI-Kinowelt“ vertraut, das Kinozentrum werde zum Filmstart des 8. Teils der „Star-Wars“-Reihe eröffnet. Doch als der Film „Die letzten Jedi“ am 14. Dezember 2017 in die deutschen Kinos kam, stand auf dem NINO-Areal nicht viel mehr als ein in Zementstaub gehüllter Rohbau. An eine baldige Eröffnung war nicht zu denken.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-kino-verpasst-auch-den-naechsten-star-wars-237057.html