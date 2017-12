Empfehlung - Nordhorner ist Deutschlands bester Betonbauer

rm Nordhorn/Berlin. Die 213 bundesweit besten Absolventen der dualen Berufsausbildung hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag DIHK gestern in Berlin ausgezeichnet. Der Nordhorner Sebastian Egbers ist einer von dreien, die ihren Beruf bei Unternehmen aus dem Bezirk der IHK Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim gelernt haben. Er absolvierte bei der Ragano Betonfertigteile, Recycling und Baustoffhandel GmbH & Co. KG in Nordhorn seine Ausbildung zum Betonfertigteilbauer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-ist-deutschlands-bester-betonbauer-217146.html