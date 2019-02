Empfehlung - Nordhorner ist der erste Niedersachse bei Interpol

Nordhorn Eckhard Klemp ist ein typisches „Grafschafter Gewächs“. Seine Eltern wohnen in Nordhorn, ebenso wie die Schwiegereltern. Er wurde in Nordhorn geboren, ging hier zur Schule, trat 1981 in den Polizeidienst ein und arbeitete sich über Schulungen und Berufspraxis nach oben, vom Streifenbeamten zum Kriminalhauptkommissar, für den Gewalt- und Sexualdelikte sowie Mordermittlungen im Team mit seinen Kollegen zum Berufsalltag gehören. Da gibt es auch schon mal ungewöhnliche Einsätze: Vor rund zehn Jahren, nachdem Piraten zwei Schiffe von Harener Reedereien, die „MS Victoria“ und die „MS Marida Marguerite“, entführt hatten, ermittelte Klemp gemeinsam mit LKA-Kollegen vor Ort in Somalia, zuvor war er beteiligt am internationalen Polizeieinsatz zur Identifizierung der Opfer des furchtbaren Tsunamis vom 2. Weihnachtsfeiertag 2004 in Thailand. 230.000 Menschen haben durch die Naturkatastrophe das Leben verloren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-ist-der-erste-niedersachse-bei-interpol-281316.html