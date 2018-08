Empfehlung - Nordhorner hortet in seinem Haus Gewehre und Munition

Nordhorn Die Polizei hat am Mittwochnachmittag bei einer Hausdurchsuchung in Nordhorn drei Gewehre sichergestellt. „Ersten Ermittlungen zu Folge hat der 63-jährige Hausbewohner keine waffenrechtliche Erlaubnis für den Besitz dieser Waffen“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Neben den Gewehren konnte auch entsprechende Munition sichergestellt werden. Die Beamten haben ein Strafverfahren eingeleitet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-hortet-in-seinem-haus-gewehre-und-munition-248297.html