Empfehlung - Nordhorner Gymnasiastin wird Juniorbotschafterin in den USA

Berlin/Nordhorn Der lokale Bundestagsabgeordnete Jens Beeck (FDP) hat die Nordhorner Schülerin Neva Dogan als Juniorbotschafterin für das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) nominiert. Das kommende Schuljahr wird die Schülerin des Gymnasiums Nordhorn damit in den USA verbringen. „Das Parlamentarische Patenschafts-Programm bietet einmalige Gelegenheit, die US-amerikanische Kultur aus nächster Nähe kennenzulernen. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Jahr wieder die Möglichkeit hatte, eine Juniorbotschafterin zu nominieren und Neva die Chance bekommt, die Grafschaft und Deutschland in den USA zu vertreten. Ich bin schon sehr auf ihre Berichte gespannt“, so Beeck. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-gymnasiastin-wird-juniorbotschafterin-in-den-usa-345923.html