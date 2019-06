Empfehlung - Nordhorner Gewo braucht 3,5 Millionen Euro

Nordhorn Die anstehenden Bauprojekte kann die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewo nicht aus eigener Tasche finanzieren und hat deshalb ihren Gesellschafter, die Stadt Nordhorn, um zusätzliche 3,5 Millionen Euro gebeten. Wie Gewo-Geschäftsführer Reno Schütt in der jüngsten Ratssitzung berichtete, hat die Wohnungsbaugesellschaft am Stadtring sowie hinter der Frensdorfer Schule weitere Grundstücke gekauft. Diese sollen in den nächsten Jahren bebaut werden. Für diese Projekte braucht die Gewo allerdings eine Finanzspritze von der Stadt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-gewo-braucht-35-millionen-euro-304002.html