Empfehlung - Nordhorner geht bei „Wer wird Millionär?“ kein Risiko ein

Nordhorn Die Überraschung für den gebürtigen Veldhauser Florian Nyhoff war groß, als er bereits 3 Wochen nach Absendung der Bewerbung Anfang Oktober 2019 die Zusage zur ersten Runde für das RTL-Format „Wer wird Millionär?“ bekam. So einfach hatte er sich das eigentlich nicht vorgestellt, aber am 18. Dezember saß er dann tatsächlich auf dem heiß begehrten Stuhl gegenüber von Moderator Günther Jauch und gewann 32.000 Euro. Doch bis dahin musste er sich noch so einigen Vorrundenfragen stellen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-geht-bei-wer-wird-millionaer-kein-risiko-ein-340116.html