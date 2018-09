Empfehlung - Nordhorner Frauenselbsthilfe beim Bundeskongress

Nordhorn/Magdeburg In Magdeburg traf sich diesmal der Verband, der zu den größten und ältesten Krebs-Selbsthilfeorganisationen in Deutschland gehört. Auch Mitglieder der Gruppe Nordhorn nutzten die wichtige Gelegenheit, um sich auszutauschen und zu informieren. In diesem Jahr lautete das Motto „Open Space – Wir öffnen Räume“. „Uns war der Dialog von Selbsthilfe und Experten sehr wichtig“, berichtet Janette Hansmann von der Nordhorner Gruppe. „Dabei ging es zum Beispiel um mehr Patientenorientierung in der Medizin, aber auch um neue Formen der Selbsthilfe und vieles mehr.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-frauenselbsthilfe-beim-bundeskongress-248668.html