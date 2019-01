Empfehlung - Nordhorner Firma spart sich Kunden-Präsente und spendet Geld

Nordhorn Mit jeweils 1250 Euro unterstützt das Nordhorner Immobilien- und Versicherungsbüro Elbert und Poll die Arbeit der Hospizhilfe Grafschaft Bentheim und des Elternhauses krebskranker Kinder in Göttingen. Für das Elternhaus krebskranker Kinder sammelt das Ehepaar Hoegen in der Grafschaft bereits seit 30 Jahren Spenden. Als ein Kind in ihrer Nachbarschaft an Krebs erkrankt war, entschlossen sich Hannelore und Bernd Hoegen Geld für die Unterstützung des Kindes und deren Familie zu sammeln, berichtet Hannelore Hoegen. Dadurch ist das Paar auf das Elternhaus krebskranker Kinder in Göttingen aufmerksam geworden. Das Elternhaus in Südniedersachsen gibt Angehörigen die Möglichkeit, während des Klinikaufenthaltes in der Nähe der Kinder zu übernachten und Abstand vom Klinikalltag zu finden. Um das Haus zu finanzieren ist die Elternhilfe als Träger dringend auf Spenden angewiesen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-firma-spart-sich-kunden-praesente-und-spendet-geld-275210.html