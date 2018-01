Empfehlung - Nordhorner Filmkomponist Dreckkötter bleibt auf Erfolgskurs

Nordhorn/Köln. Seit 2005 ist der 1971 in Nordhorn geborene Marco Dreckkötter als Komponist für zahlreiche Kino- und Fernsehproduktionen tätig, seit 2015 arbeitet der in Hamburg lebende Musiker als freier Komponist. Für „4 Blocks“ (TNT-Serie/Wiedemann & Berg Television) wurde er nun erneut gemeinsam mit seinem Partner Stefan Will nominiert, mit dem er bereits 2016 den Fernsehpreis gewann. Die Auszeichnung in der Kategorie „Beste Musik“ erhielt das Duo damals für seine „klassisch und zugleich moderne“ Musikproduktion zu dem stylisch-historischen SAT.1-Spielfilm-Thriller „Mordkommission Berlin 1“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-filmkomponist-dreckkoetter-bleibt-auf-erfolgskurs-220560.html