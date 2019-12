/ Lesedauer: ca. 1min Nordhorner Feuerwehr wegen vergessener Pfanne im Einsatz

Nachbarn bemerkten am Freitagmittag, dass Rauch aus einer Wohnung an der Neuenhauser Straße in Nordhorn drang. Die Feuerwehr musste sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschaffen und fand als Ursache für den Rauch eine vergessene Pfanne auf dem Herd.