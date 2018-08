Nordhorner „Fest der Kulturen“ baut seit 20 Jahren Brücken

Das „Fest der Kulturen“ wird am Sonnabend in Nordhorn gefeiert. Geboten wird viel, im Kern geht es aber darum, einen Ort der Begegnung für die Menschen zu schaffen. So beschreiben die Organisatoren die Idee hinter dem bunten Festival im Kloster.