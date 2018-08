Empfehlung - Nordhorner feiern mit Freunden aus den Partnerstädten

Nordhorn Delegationen aus den Nordhorner Partnerstädten Coevorden in den Niederlanden, Montivilliers in Frankreich, Reichenbach in Sachsen, Malbork in Polen und Rieti in Italien feierten vor Kurzem beim Fest der Kanäle (Foto) und Fest der Kulturen gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Berlin und den Nordhorner Bürgern. Dabei wurden alte Verbindungen weiter gestärkt und zahlreiche neue Kontakte geknüpft, berichtet die Stadt. Das Nordhorner Partnerschaftskomitee nahm nicht nur die Delegationen in Empfang, sondern beteiligte sich zum wiederholten Mal selbst am Fest der Kulturen. Am Aktionsstand präsentierten die Mitglieder den Besuchern unter anderem kulinarische Köstlichkeiten aus den fünf Partnerstädten.