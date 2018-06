Empfehlung - Nordhorner feiern im September „Improtheaterfestival“

Nordhorn Aus dem Nichts entwickelt die sechsköpfige plattdeutsche Improtheatergruppe „Platt up Zack“ mit nur wenigen Vorgaben aus dem Publikum wie etwa „Tankstelle“, „Lehrerin“, „Motoröl“ spannende, berührende oder komische Szenen. Nun will das Ensemble noch mehr „Improgeist“ in die Grafschaft bringen und veranstaltet mit dem Kulturreferat der Kreisstadt das „1. Nordhorner Improtheaterfestival“ auf Hochdeutsch und Plattdeutsch. Die Abendshows und Workshops finden am Freitag, 21. September, und Sonnabend, 22. September, im „moveINN“ und in der Kornmühle statt. In den zwei Jugend-Workshops und den drei Workshops für Erwachsene können Interessierte aus der Region die Kunst des Improvisieren ausprobieren oder verfeinern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-feiern-im-september-improtheaterfestival-239363.html