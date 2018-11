Empfehlung - Nordhorner Familie sucht nach Wohnungsbrand den Alltag

Nordhorn „Wir haben vor einer halben Stunde die Fenster geöffnet, jetzt geht’s so langsam“, sagt Moritz Warnecke. Doch der beißende Gestank lässt sich nicht so einfach wegwedeln. Auch nach zwei Wochen sind die Spuren des Feuers noch allgegenwärtig. Moritz Warnecke und seine Partnerin Dorin Franzke stehen im Obergeschoss des Hauses an der Königstraße in Nordhorn und blicken auf die kläglichen Reste des gemauerten Kamins. Ihr Wohnzimmer, in dem sie noch am 28. Oktober – vor lauschigem Kaminfeuer – den 33. Geburtstag von Moritz Warnecke gefeiert haben, hat sich in ein Trümmerfeld verwandelt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-familie-sucht-nach-wohnungsbrand-den-alltag-266069.html