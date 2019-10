Empfehlung - Nordhorner entdeckt private Spielstätte im Wald

Nordhorn Verlassen und ohne Kinderlachen wirkt er fast etwas gespenstisch, der private Waldspielplatz in Nordhorn-Stadtflur. Am vergangenen Sonntag hatte Heinz-Günther Weerning die Spielstätte zufällig entdeckt, als er mit seinen Enkeln durch den Forst spazierte. Was er hier vorfand, war ein Baumhaus, eine Schaukel, Mobiliar und Sitzgelegenheiten, einen kleinen Werkzeugschuppen, ausgehobene Tunnelschächte und einen Brunnen. Prompt fiel seinem Enkel der „Nucki“, sein Schnuller, in den Brunnenschacht, was dem 71-jährigen Nordhorner vor Augen führte, wie tief es dort hinabgeht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-entdeckt-private-spielstaette-im-wald-324601.html