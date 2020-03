Empfehlung - Nordhorner Einrichtung teilt Infos nun mit Kita-App

Nordhorn Sie pappen am Kühlschrank oder an der Magnettafel, sie sind auf dem Küchentisch zwischengeparkt oder liegen in Blickweite im Zettelkasten - die zahlreichen Termine, die gerne noch in Papierform verteilt werden. Besonders wer Kinder hat, weiß davon ein Lied zu singen: Heute geht‘s für den Nachwuchs zur Musikschule, morgen fährt die Kita zum Tierpark. „Hier wollen wir Eltern die Planung mit der neuen Kita-App zumindest von unserer Seite aus erleichtern“, sagen Sarah Weerning, die momentan die erkrankte Bergland-Kita-Leiterin Sandra Wever vertritt, sowie ihre Kolleginnen Katharina Heetlage und Fabienne Ekelhoff.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-einrichtung-teilt-infos-nun-mit-kita-app-347299.html