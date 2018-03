Empfehlung - Nordhorner Chor „Next Level“ öffnet musikalische Wundertüte

Nordhorn. Einer popmusikalischen Wundertüte gleicht das Repertoire des Nordhorner Chors „Next Level“, dessen erstes „großes Konzert“ am Sonnabend in der Alten Weberei über die Bühne ging. Über 400 Premierengäste erlebten ein zweistündiges Konzert, in dem der 2014 gegründete Chor mit zwölf Songs ein weithin mitreißendes Ergebnis aus „22.000 fröhlichen und konzentrierten Probeminuten der allwöchentlich stattfindenden Probeabende“ zu Gehör brachte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-chor-next-level-oeffnet-musikalische-wundertuete-228758.html