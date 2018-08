Empfehlung - Nordhorner CDU-Fraktion macht Druck beim Busverkehrs-Konzept

Nordhorn Nachdem bereits in den vergangenen Monaten auf Antrag der CDU Nordhorn im Verwaltungsausschuss und den Fachausschüssen der Stadt häufig über die künftige Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs in Nordhorn diskutiert wurde, hat die CDU nun für den Verwaltungsausschuss erneut das Thema auf die Tagesordnung geholt. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Andre Mülstegen erläutert dazu: „Wir haben den Eindruck gewonnen, dass in der Stadtverwaltung der Busverkehr (ÖPNV) nicht die höchste Priorität hat, sondern dass das Thema nur zögerlich und sehr schleppend angegangen wurde." Die komplette Neuordnung des ÖPNV in der Grafschaft bedeute für die Stadt erhebliche Chancen, die der Landkreis bereits vor Monaten offen kommuniziert habe. Die CDU habe daher, wie in früheren Anträgen auch, ihre Vorstellungen für die künftige Ausgestaltung des ÖPNV an die Verwaltung gerichtet.(...)