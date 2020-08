Nordhorner CDU-Fraktion befragt Stadtverwaltung zu Warntag

Nordhorn Der erste bundesweite Warntag am Donnerstag, 10. September, 11 Uhr, soll einerseits den Behörden vor Ort Gelegenheit geben, ihre Warninfrastruktur zu testen, und andererseits die Bevölkerung für die verschiedenen Warnsignale sensibilisieren. Zukünftig steht der Aktionstag von Bund und Ländern mit dem Probealarm an jedem zweiten Donnerstag im September auf dem Plan.

Die CDU Nordhorn hat im Zusammenhang mit dem anstehenden Warntag am 10. September verschiedene Fragen an die Stadtverwaltung gerichtet. „Die CDU möchte beispielsweise erfahren, wie die Bevölkerung Nordhorn im Ernstfall gewarnt wird. Auch soll eruiert werden, ob die Gründe für die Abschaffung der sogenannten mechanischen Warnsirenen heute noch gegeben sind. Die Warnsirenen waren vor Jahren abgeschafft worden, der Vorteil dieser Sirenen ist jedoch, dass in einem sehr kurzen Zeitraum ein Großteil der Bevölkerung gewarnt werden kann. Früher wurden diese Sirenen regelmäßig am Mittwoch um 12 Uhr getestet – der markante Ton ist sicher noch vielen Bürgerinnen und Bürgern in Erinnerung“, erklärt Gert Lödden für die Nordhorner CDU-Fraktion.

Nach Ende des Kalten Krieges wurden nicht nur in Nordhorn diese Sirenen abgebaut. Ob und unter welchen Voraussetzungen die neuen Medien im Ernstfall eine zuverlässige Warnung aller Bürger sicherstellen können, darüber soll die Stadtverwaltung die Ratspolitik informieren. „Auch möchte die CDU wissen, ob andere Kommunen Warnsirenen zwischenzeitlich wieder aufgebaut haben. Abschließend soll in einem Fachausschuss der Evakuierungsplan für die Nordhorner Bevölkerung vorgestellt und diskutiert werden, der im Falle einer Großschadenslage oder einem Katastrophenfall greift“, so Lödden.