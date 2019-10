Empfehlung - Nordhorner bundesweit bester Maschinen- und Anlagenführer

Gildehaus / Nordhorn Alexander Podszus, Auszubildender der Model GmbH in Gildehaus, hat bei seiner Abschlussprüfung zum Maschinen- und Anlagenführer die volle Punktzahl und somit die Note „Sehr gut“ erreicht. Damit gehört er zu den Bezirksbesten der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, erklärte das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Doch das war nur der Anfang: Am Dienstag wird der 22-Jährige von der IHK darüber hinaus noch als einer der Landesbesten von Niedersachsen in seinem Ausbildungsberuf geehrt. Zum krönenden Abschluss seiner Ausbildungszeit folgt dann Anfang Dezember in Berlin noch die Auszeichnung als bundesbester Maschinen- und Anlagenführer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-bundesweit-bester-maschinen-und-anlagenfuehrer-326238.html