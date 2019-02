Empfehlung - Bürocenter Loepke bleibt in der Familie

Nordhorn Das Loepke Bürocenter an der Lingener Straße 24 in Nordhorn hat seit Jahresbeginn einen neuen Geschäftsinhaber. Firmengründer Rainer Loepke hat die Firmenleitung zum 1. Januar an seinen Sohn Rouven Loepke übergeben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-buerocenter-loepke-bleibt-in-der-familie-278836.html