Empfehlung - Nordhorner Bläser-Quintett lädt zu Konzert in Kreuzkirche

Nordhorn Nach dem großen Erfolg des ersten Saxofonkonzerts im vergangenen Jahr gestalten die aktuellen und ehemaligen Schüler der Saxofonklasse von Pascal Schweren an der Nordhorner Musikschule um Malte Eggers, Anna Kohoff, Tom Straukamp und Jonathan Wandscheer erneut einen Konzertnachmittag, in dessen Mittelpunkt der wandelbare und facettenreiche Klang des klassischen Saxofons steht, den sie sowohl in Bearbeitungen als auch in Originalwerken präsentieren. In wechselnden Besetzungen erklingen etwa ein Doppelkonzert für Geige und Oboe von Johann Sebastian Bach, Edvard Griegs „Holberg-Suite“ oder das Saxofonquartett Op. 109 von Alexander Glasunow. Bei einigen Stücken wird das Saxofon-Ensemble von Hannah Seifert (Baritonsax), Elisabeth Schöffel (Tenorsax), Thorben Groven (Tenorsax) und Peter Sleumer (Basssaxofon) unterstützt. Als weitere Solisten eingeladen sind der Münsteraner Johannes Lorenz an der Violine und Jens Christian Peitzmeier an der Orgel. In einem eigens für dieses Konzert erarbeiteten Arrangement für Gesang und Saxofonensemble singt die Nordhorner Sopranistin Katharina Kohoff Auszüge aus „Wesendonck-Liedern“ von Richard Wagner.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-blaeser-quintett-laedt-zu-konzert-in-kreuzkirche-328374.html