Nordhorner Bäckereibetrieb beschäftigt drei Flüchtlinge

Nordhorn Schon seit fast 22 Jahren besteht der Nordhorner Bäckereibetrieb „Heikos Backstube“, der heute drei Filialen unterhält und rund 20 Mitarbeiter beschäftigt – darunter nunmehr auch drei Kollegen, die vor wenigen Jahren aus Syrien nach Deutschland geflüchtet sind. Die Geschäftsinhaber Heiko und Gabriele Horstmeyer haben in der zurückliegenden Zeit die Erfahrung gemacht, dass die Beschäftigung der Migranten eine große Chance darstellt – jedoch auch manche Herausforderung mit sich bringt. Avan Hameh ist von den Dreien am längsten an Bord: Der 27-Jährige, der mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn in Nordhorn lebt, befindet sich im dritten Jahr seiner Ausbildung zum Bäcker. Einige Erfahrungen hat er schon in seinem Heimatland gesammelt, wo er als Konditor tätig war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-baeckereibetrieb-beschaeftigt-drei-fluechtlinge-324201.html