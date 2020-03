Empfehlung - Nordhorner Angeklagter in Abwesenheit verurteilt

Nordhorn Wegen Beleidigung und Körperverletzung hatte sich ein Mann aus Nordhorn vor dem Amtsgericht zu verantworten. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der vorbestrafte Angeklagte in stark alkoholisiertem Zustand am hellerlichten Tag auf der Nordhorner Hauptstraße zwei junge Mädchen belästigt und attackiert hat. Als „Hurensohn und Hurentochter“ beleidigte er sie. Dann nahm er sein Fahrrad am Lenker und am Gepäckträger, schleuderte es herum und traf dabei eines der Mädchen schmerzhaft. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-angeklagter-in-abwesenheit-verurteilt-346019.html