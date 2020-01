Empfehlung - Nordhorner angeklagt wegen „Handel mit Betäubungsmitteln“

Nordhorn Eine Wohnungsdurchsuchung im Februar 2019. Mit einer Ramme dringt die Polizei in die Wohnung eines 19-jährigen Nordhorners in einem Mehrfamilienhaus ein, der in Polizeikreisen als „einer der größten Dealer in Nordhorn" verdächtigt wird. Vorstrafen wegen Drogenbesitz und „gefährlicher Körperverletzung" führen zu einem robusten Polizeieinsatz. Eine Schlafzimmertür wird gegen Widerstand des jungen Mannes aufgedrückt. In den Kommoden des Schlafzimmers findet sich neben zwölf Ecstasy-Pillen und etwas Kokain auch eine Art Waffenarsenal. Der Durchsuchungsbericht verzeichnet ein Springmesser, zwei Messer, einen Schlagring, ein Klappmesser, einen Teleskopschlagstock, ein Klappmesser mit beidseitig geschliffener Klinge sowie eine Signalpistole mit 24 Gaspatronen. In einer Schublade entdecken die Beamten Bargeld in Höhe von 1090 Euro.(...)