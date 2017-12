Empfehlung - Nordhorner Altenwohnzentrum der Awo feiert 40. Geburtstag

Nordhorn. Wie schnell die Suche nach einem potenziellen Grundstück manchmal zu Ende gehen kann, weiß Heinrich Alferink ganz genau. Der Ehrenvorsitzende des AWO-Kreisverbandes Grafschaft Bentheim war Anfang der 1970er-Jahre federführend an den Überlegungen zum Aufbau einer Alteneinrichtung für die Stadt Nordhorn beteiligt. Zwei mögliche Standorte standen seinerzeit zur Debatte: Blanke oder Bookholt. „Da der Grundstückspreis pro Quadratmeter in der Blanke allerdings bei 100 Mark lag, in Bookholt hingegen lediglich bei 28, war die Entscheidung schnell getroffen“, erklärte Alferink. Es war eine zukunftsweisende Entscheidung, die sich als „absolut richtig“ erweisen sollte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-altenwohnzentrum-der-awo-feiert-40-geburtstag-217034.html