Empfehlung - Nordhorner Alexander Podszus trägt sich ins Goldene Buch ein

Nordhorn Das machte ihn zum Bezirks-, Landes- und Bundesbesten seines Abschlussjahrgangs. Der Ausbildungsbetrieb stellt am Standort in Bad Bentheim Wellkarton her und vertreibt diese weltweit. Stolz auf diesen erfolgreichen Berufsabschluss ist auch Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling. „Das ist schon eine außergewöhnliche Leistung, die es rechtfertigt, das Podszus sich in das Goldene Buch der Stadt einträgt.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-alexander-podszus-traegt-sich-ins-goldene-buch-ein-332974.html