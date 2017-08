Nordhorn wird zum 27. Mal zur großen Open-Air-Varieté-Bühne

gn Nordhorn. Sie machen die Straßen auf der Vechteinsel zu einer großen Open-Air-Varieté-Bühne, die kleine und große Zuschauer gleichermaßen in den Bann zieht. Die Geschäftsfassaden werden auch in diesem Jahr wieder zur großen Kulisse für das bunte Treiben zahlreicher Akrobaten, Komödianten, Artisten, Magier und vieler weiterer Kleinkünstler. Das Festival, das Nordhorn über die Region hinaus bekannt gemacht hat, ist inzwischen legendär.

Das Programm

„Wir dürfen uns wieder auf ein aufregendes Programm mit vielen tollen Künstlerinnen und Künstlern freuen, und das wie immer eintrittsfrei“, versichert Heinz Siemering, der künstlerische Leiter des Festes. Gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Berling und dem Team des Kulturreferats stellte er kürzlich im Rathaus das Programm des Festivals vor.

Das Programm der nunmehr 27. Auflage des traditionsreichen Festes der Straßenkunst hat es wieder in sich: Insgesamt sieben Spielorte und Bühnen werden in der Innenstadt bespielt: Bei der Bäckerei Sundag, vor den Vechte-Arkaden, am Platz zur Alten Bleiche, bei der St. Augustinuskirche, auf der Bentheimer Torbrücke und vor dem Modehaus Engbers. Hier kann sich das Publikum wieder vom ganz besonderen Charme und der unmittelbaren Nähe der zu den Artisten, Magiern und Kabarettisten verzaubern lassen und den Alltag vergessen. „Spaß und Atemlosigkeit sind dabei garantiert!“, freut sich Kerstin Spanke, Leiterin des Kulturreferats. Ihre Kollegin Tamara Kafka ergänzt: „So kann es nur die Straßenkunst!“

Mathilda und George, Urgeinsteine und liebgewonnene Maskottchen des Straßenkulturfestes, geben in Nordhorn ihren Bühnenabschied. Zum allerletzten Mal wollen sie die Zuschauer mit ihrer ganz eigenen Situations-Comedy-Akrobatik-Show auf dem Fahrrad begeistern. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben die beiden tief ins Herz geschlossen und auch Mathilda und George lieben ihr Publikum in der Wasserstadt. Daher darf man sich auf eine fulminante Abschiedsfeier der zwei freuen. Mathildas halsbrecherische Unternehmungslust und Georges rührende Naivität, dargeboten mit hohem Spielwitz, werden für Superstimmung sorgen – bis zum Schluss.

Mit dabei ist auch wieder der schottische Scherzkeks Ted McKoy, der als „altes Eisen“ des Festes längst eine eingeschworene Fangemeinde in Nordhorn hat. Der schnauzbärtige Schotte wird mit seinen kleinen, feinen Zaubereien die Herzen seines Publikums erobern. Spätestens, wenn er sein Schweinchen „Nina Hagen“ fliegen lässt, werden alle begeistert sein.

Hochkarätige Zauberkunst und intelligente Comedy – das ist die begeisternde Mischung, mit der Braidon Morris das Publikum verzaubert. Mit spielerischer Leichtigkeit setzt er die Naturgesetze außer Kraft: Solide Gegenstände lösen sich in Luft auf, schweben und verwandeln sich. Unfassbare Zufälle treten ein. Geld wird vermehrt. Ein Tisch erhebt sich schwerelos in die Luft. Und mit seinem ganz eigenen Humor wirft Braidon Morris einen Blick in die Gedanken seiner Zuschauer. Morris‘ Methoden sind Fingerfertigkeit, intelligenter Witz und eine Prise Psychologie.

Bei „Extra Art“ trifft Clownerie auf Artistik. Das Duo, bestehend aus Bernd Schwarte und Fabian Flender, ist in den Vorjahren bereits bei den Straßenkulturgalas aufgetreten. Hier haben sie bewiesen, dass sie nicht nur urkomisch sein können. Ob Hocheinrad, Seil oder Rola Bola - alles scheint ein leichtes Spiel in schwindelnder Höhe zu sein. Was das Duo „Extra Art“ an fesselnder Bühnenpräsenz, ausgefeilter, nuancierter Mimik und Gestik, atemberaubenden Jonglagen, kraftstrotzender Artistik und sprühender Komik auf die Bretter bringt, erobert die Zuschauer im Sturm.

Poetisch wird es dagegen beim Straßentheater von Merkel & Vannix. Einzigartig und liebenswert zeigen die zwei Puppenspieler ihre Form des Straßentheaters. Sie laden das Publikum ein, ihren eigenen Alltag aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und ganz zu vergessen. Merkel & Vannix`s Bilderwelt erinnert dabei an die Techniken der legendären Commedia dell’Arte, des Puppenspiels und des Objekttheaters.

Inspiriert vom Sisyphus-Mythos hat die Company Satchok eine Show voll purer Artistik geschaffen. Mit unbändiger Spielfreude setzen sich drei starke Charaktere mit dem Prozess des Probens auseinander. Sie zeigen auf humorvolle Art, wie Artisten zusammen trainieren, Ideen probieren und verwerfen, und wie jeder um wertvolle Minuten im Fokus des Scheinwerfers ringt. Stoisch, aber glücklich, kreieren sie immer wieder neue Bilder rund um ein dreibeiniges Gestell und einen „Push“ Button für Musikeinspielungen. Auf allen Ebenen präsentieren sie Banquine, Hand auf Hand, Strapaten und Partner-Arobatik pur!

Mit den Stelzenvögeln Groovy und Grungy sind die wohl größten Kuscheltiere der Welt in der Nordhorner Innenstadt unterwegs. Was einst der Rattenfänger von Hameln war, sind die quietschbunten Riesenvögel in der heutigen Zeit. Wo sie auftauchen, folgt ihnen ein Schwarm von kleinen und großen Zuschauern. Alle wollen die handzahmen und verschmusten Vogeltiere streicheln und mit ihnen kuscheln. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil diese schrägen Vögel nicht nur Flausen am, sondern auch im Kopf haben…

Der Chilene Flash Gonzales erinnert an die Stummfilm-Idole längst vergangener Zeiten. Er ist ein famoser nonverbaler Situationskomiker. Nun zeigt der preisgekrönte Kleinkünstler sein einzigartiges Können auf den Nordhorner Bühnen. Er bietet einen Mix aus Magie und Physical Theatre.

Zirkus, Theater und Musik – E1NZ passt in keine Schublade, aber wunderbar in eine Nische. Esther und Jonas Slanzi spielen auf sehr komische und immer liebevolle Art auf der Beziehungs-Klaviatur der kleinen Macken und Dramen ihrer Charaktere. Genüsslich kann der Zuschauer dabei zusehen, wie es bei den Beiden im wahrsten Sinne des Wortes drunter und drüber geht und sie sich mehr und mehr in ihrem Konflikt verstricken. Die Handlung wird, ganz nebenbei und absolut selbstverständlich, mit dem Vertikalseil, dem Diabolo und einer virtuosen Flaschenjonglage verwoben.

Santé vermischt Schweizer Präzision mit umwerfender Komik und außergewöhnlicher Artistik.

Mit Trabük ist ein Weltmeister zu Gast in Nordhorn und zwar einer der Straßenzauberei. „Wie macht der Trabük das bloß?“ Diese Frage steht den Zuschauerinnen und Zuschauern immer wieder ins Gesicht geschrieben. Mit einfachen, alltäglichen Gegenständen verzaubert der italienische Magier sein Publikum. Löffel verwandeln sich, plötzlich kommen aus seinem Schuh große Gegenstände – und viele Wunder mehr passieren.

Das Duo Kaos ist eine italienisch-guatemaltekische Kombo, die sich ganz dem Zirkus-Theater gewidmet hat. Sie wurde 2009 vom agilen Luftakrobaten Giulia Arcangeli und dem Jongleur und Akrobaten Luis Paredes gegründet. Beide Artisten haben die Entscheidung getroffen, ihre Kulturen und Erfahrungen zu verschmelzen, um eine artistische Kombination ihrer Arbeit zum Leben zu erwecken: Komödiantische Akrobatik und poetische Theatralik vereinen sich zu einer wunderbaren Melange.

Auch die Künstlerinnen und Künstler der abendlichen Varieté-Galas sind auf den Bühnen der Innenstadt mit dabei:

Andreas Wessels, lässiger Gentleman und smarter Draufgänger, zeigt sein Können als Jongleur, Trickster und Entertainer.

Das anmutige Akrobatik-Duett Vanessa & Sven verkehrt die Traditionen der Partner-Equilibristik in ihr Gegenteil um: Vanessa ist die tragende Figur, Sven tanzt auf ihr. Gemeinsam zeigen sie elegant choreographierte Figuren voller Harmonie.

Tobi van Deister ist Europameister in Luftballoncomedy. Mit seiner einzigartigen Show „Iron Latex Man“, eine Kombination aus Comedy, Ballonkunst und Zauberei, zieht er von Anfang an sein Publikum in den Bann.

Der Komiker und Blockflötist Gabor Vosteen hat eine Konzertshow kreiert, in der er Musik, Poesie und Comedy vereint. Sein Markenzeichen ist das einzigartige Spiel auf fünf Blockflöten gleichzeitig. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf diesen ganz besonderen „Flötenmann“, so sein Spitzname, freuen.

Französischer Charme kommt mit der Ausnahmeartistin Silea und ihrem außergewöhnlichen Seiltanz nach Nordhorn.

Komplettiert wird der Gala-Abend durch Monsieur Chapeau und seine Balance-Artistik, bei der er auch noch auf den wackeligsten Türmen aus Brettern und Rollen die Ruhe behält.

Familiengala für kleine Straßenkultur-Fans

Zum dritten Mal bietet das Kulturreferat zusätzlich zum Festivalprogramm in der Innenstadt und den Abendgalas eine Familiengala an. Sie findet am Freitagnachmittag, 1. September 2017, um 15 Uhr ebenfalls auf dem Neumarkt statt und richtet sich an alle kleinen Fans des Straßenkulturfestes und deren Eltern. Die Stars der Varieté-Abende bringen hierbei ein extra kindgerechtes Programm auf die Bühne. Eintrittskarten für die Familiengala gibt es bei allen Pro-Ticket-Vorverkaufsstellen für 5,50 Euro pro Person.

Weitere Informationen zu den Stars von „umsonst + draußen“ in der Innenstadt sowie zu den Galaveranstaltungen im Zelt gibt es außerdem unter www.strassenkulturfest.de.

